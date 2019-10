Actiegroep Extinction Rebellion is van plan om vanaf maandag 7 oktober een deel van de Stadhouderskade dagenlang te blokkeren voor verkeer. De groep eist dat "overheden de ernst van de ecologische crisis en klimaatcrisis erkennen, dat ze de burgers daarover eerlijk en helder informeren en daarnaar handelen".

"De blokkade zal zo lang duren als nodig is om de eisen van Extinction Rebellion in te willigen", verklaart de groep op haar website.

Extinction Rebellion onderkent dat de blokkade tot veel hinder zal leiden, maar zegt dat dit niet in verhouding staat tot "de gevolgen en kosten waar de maatschappij mee te maken krijgt wanneer er niet snel wordt ingegrepen".

De groep zal niet alleen het deel van de Stadhouderskade voor het Rijksmuseum blokkeren, maar is ook van plan om de Museumbrug af te sluiten.

Activisten hielden eerder al 'bootuitvaart'

Het is niet de eerste keer dat de actiegroep van zich laat horen. Afgelopen juni hield een groep van tweehonderd klimaatactivisten, verbonden aan Extinction Rebellion, een 'bootuitvaart' door de Amsterdamse grachten. Met de actie vroeg de groep aandacht voor de mogelijkheid dat Amsterdam vergaat als de zeespiegel verder stijgt.

Bij een vorige blokkade in april ontregelden leden van de groep de ochtendspits door meerdere straten te blokkeren volgens een zogenoemde swarmingtactiek. Op verschillende plekken werd steeds zeven minuten het verkeer opgehouden, wat tot de nodige ergernis leidde.

Wethouder overweegt juridische stappen tegen actiegroep

Een week eerder kwam de groep nog in het nieuws nadat in de stad een brief met een oproep was verspreid. Lezers werden gevraagd mee te doen aan een demonstratie tegen klimaatverandering. De brief was gedrukt op papier van de gemeente Amsterdam, maar was afkomstig van actiegroep Extinction Rebellion.

Wethouder Marieke van Doorninck liet weten verdere stappen tegen de actiegroep te onderzoeken, omdat zo'n brief afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de gemeente.