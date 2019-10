Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft donderdag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 36-jarige man voor het wurgen van zijn zus.

De verdachte verbleef in februari 2018 tijdelijk in het huis van zijn zus omdat hij zelf geen woonruimte had. Zijn zus had hem echter gevraagd te vertrekken.

Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd op 23 februari op bed aangetroffen door haar achttienjarige dochter. Dat was tevens de dag dat de verdachte weg zou moeten uit de woning. Reanimatie van toegesneld ambulancepersoneel mocht niet meer baten.

Omdat de verdachte het slachtoffer als laatst levend zou hebben gezien, werd de man een paar dagen later aangehouden. Hij zou aan de politie "essentiële details" hebben verteld over de manier waarop zijn zus is omgebracht. Hij verklaarde dat het "razendsnel, in een paar seconden gebeurd was", aldus justitie.

Het OM verdenkt de man van doodslag en niet van moord, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn dat hij met voorbedachten rade handelde.

Verdachte weigert psychiatrisch onderzoek

De verdachte heeft alle medewerking aan psychiatrisch en psychologisch onderzoek geweigerd.

Uit observatie hebben de rapporteurs van het Pieter Baan Centrum (PBC) kunnen vaststellen dat de verdachte lijdt aan psychosegevoeligheid en een "ziekelijke stoornis". Hij raakte in de cel en in het PBC in een psychose.

De officier van justitie vindt het onverantwoord als de verdachte na zijn celstraf onbehandeld terugkeert in de maatschappij en eist dan ook tevens tbs met dwangverpleging.