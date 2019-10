De 49-jarige man die ervan wordt verdacht in juli een 29-jarige Amsterdammer te hebben doodgestoken op de Warmoesstraat, staat op de wachtlijst voor observatie in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het is onduidelijk wanneer het PBC plek heeft, bleek donderdagochtend tijdens een inleidende zitting van de zaak.

De verdachte zei eerder niet te zullen meewerken aan gesprekken met een psycholoog en een psychiater. Hierdoor zal hij op een speciale afdeling van het PBC worden geplaatst waar hij alleen wordt geobserveerd.

Het fatale steekincident vond plaats op 5 juli. Uit bewakingsbeelden blijkt dat daar een woordenwisseling aan vooraf ging, maar het motief van de dader is nog onduidelijk. Justitie zegt geen aanwijzingen te hebben dat het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden.

De verdachte is een bekende van de politie, maar niet vanwege een soortgelijk incident.

De volgende zitting in de zaak is in december.