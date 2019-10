Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag vier jaar celstraf geëist tegen een 34-jarige man voor betrokkenheid bij de ontploffing van een handgranaat bij club Mad Fox aan de Spuistraat in Amsterdam in april.

Het OM kan niet bewijzen dat de verdachte de granaat heeft neergelegd en heeft laten ontploffen. Volgens de officier van justitie zou er wel genoeg bewijs zijn dat de verdachte betrokken was bij de explosie.

Op de beugel van het explosief is op drie plekken een DNA-profiel aangetroffen van drie verschillende personen, waaronder van de verdachte. Ook is vastgesteld dat zijn auto zich op het moment van de explosie in Amsterdam bevond en kort daarna is vertrokken.

Verder is volgens het OM uit opgenomen gesprekken in de penitentiaire inrichting tussen de verdachte en zijn vriendin gebleken dat zij een alibi voor hem moest regelen en dat hij samen met een andere jongen in de buurt van de explosie was.

De handgranaat ontplofte in de ochtend van 5 april voor de deur van de Amsterdamse club. In de maanden voor het incident kwamen al meerdere meldingen binnen over handgranaten. De politie heeft deze meldingen onderzocht, maar er werden toen geen explosieven aangetroffen.