Amsterdam

Simple Minds en System Of A Down komen in het voorjaar naar Ziggo Dome

De Schotse band Simple Minds bestaat dit jaar veertig jaar en gaat dit vieren met een wereldtournee. De band zal op 10 april een concert geven in de Ziggo Dome. Ook de Amerikaanse metalband System Of A Down komt naar Amsterdam en geeft op woensdag 3 juni een concert in de concertzaal.