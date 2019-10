Het alcoholverbod in het Oosterpark is dinsdag ingevoerd tot 1 april 2020 om overlast in het park te verminderen. Een groep probleemdrinkers zorgt al jarenlang voor ergernissen bij andere parkbezoekers.

Het is verboden om alcohol te drinken in het park of om aangebroken flessen of blikjes drank mee te nemen. Het nuttigen van alcohol is alleen nog toegestaan op terrassen van café's of restaurants.

Het Oosterpark kende afgelopen winter ook al een tijdelijk alcoholverbod. Het verbod was succesvol en zorgde voor een vermindering van de overlast.