Festivalorganisatoren maken zich zorgen over de toekomst van evenementen in Amsterdam. Volgens hen worden ze te veel beperkt in locaties en botsen ze te vaak met omwonenden of de gemeente, schrijft VD Events maandag in een open brief.

VD Events is de organisator achter onder meer de festivals Vunzige Deuntjes en By the Creek. De organisator heeft een alliantie gevormd met onder meer ID&T, Chasing the Hihat en Evenementen Vereniging Amsterdam. Samen willen ze met de gemeente en inwoners van Amsterdam praten over het festivalklimaat in de stad.

De open brief is ook verstuurd naar de gemeente en burgemeester Femke Halsema. Zij gaan op 12 december met elkaar in gesprek in De Balie. Behalve de gemeente en andere organisatoren, hoopt de alliantie ook dat bewoners komen, zowel voor- als tegenstanders van festivals.

Het gesprek is hard nodig, stelt Thomas Gurney-Champion van VD Events. "Het festivalklimaat is lastiger geworden. Zoveel festivallocaties zijn verdwenen. In Amsterdam, maar ook in de omgeving."

Vunzige Deuntjes kreeg dit jaar aanvankelijk geen vergunning van de gemeente Amstelveen voor een evenement in het Amsterdamse Bos. Na meerdere gesprekken met de gemeente, kon het festival in afgeslankte vorm toch doorgaan. Optredens met dancemuziek moesten daarvoor wel worden geschrapt om eventuele geluidsoverlast te voorkomen.