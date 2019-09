Het opsporen en beboeten van voertuigen met afgeplakte kentekens is een taak van de politie en niet van parkeerbeheer, laat de gemeente weten naar aanleiding van vragen van de VVD.

De partij had gehoord dat in Buitenveldert regelmatig kentekens van auto's worden afgeplakt. Zo proberen eigenaren te voorkomen dat ze boetes krijgen voor het parkeren zonder betalen.

Ook AT5 hoorde eerder dit jaar dat door onder anderen taxichauffeurs regelmatig kentekenplaten worden afgeplakt.

De gemeente laat weten dat niet bekend is hoe vaak de afgelopen tijd met een afgeplakt kenteken is geparkeerd. Het zou "incidenteel" worden gezien door handhavers.

Handhaver moet delict doorgeven aan politie

Er zijn twee klachten over Buitenveldert binnengekomen. "Op basis van twee klachten kan geen algemeen beeld opgebouwd worden", verklaart de gemeente.

Wanneer een handhaver zelf op of foto's van de scanauto ziet dat een kenteken is afgeplakt, dan wordt dat gemeld aan collega's in de zogeheten regiekamer. Zij bellen dan het algemene nummer van de politie.

De gemeente weet ook niet of er straffen zijn uitgedeeld voor het afplakken van kentekens. "Deze informatie is alleen bekend bij het Openbaar Ministerie (OM, red.). Het OM gaat over handhaving door politiemedewerkers."