De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man aangehouden na een steekincident in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer in Zuidoost. Hierbij is een andere man gewond geraakt.

Het slachtoffer werd rond 0.00 uur neergestoken op een grasveld bij het Meibergpad. Hij werd direct overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is.

De verdachte werd niet veel later aangehouden in een tuin in de buurt van het steekincident. Hij had een mes bij zich.

Het wapen is in beslag genomen en wordt onderzocht.