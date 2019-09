Discotheek The Box in Amsterdam meldde zaterdagmiddag dat het feest Showtime Bodrum meets Marrakech zou worden geannuleerd, maar trok deze verklaring nog geen uur later in.

Het feest zou geannuleerd worden naar aanleiding van de vondst van een handgranaat vrijdagavond bij The Box.

In de inmiddels ingetrokken verklaring schreef The Box dat na gesprekken met de recherche duidelijk werd dat de achtergelaten handgranaat niet bedoeld was voor de evenementenlocatie, maar voor de organisatie Showtime Group die The Box zaterdagavond voor een evenement had gehuurd.

In een nieuwe verklaring schrijft The Box dat nog onduidelijk is voor wie de granaat bedoeld was. Ook staat in de verklaring dat het onduidelijk is of het feest van zaterdagavond kan doorgaan.

Direct nadat de handgranaat ontdekt werd, besloot de politie een ruim gebied rond discotheek The Box aan de Mekongweg bij Sloterdijk af te zetten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt.