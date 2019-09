Bij discotheek The Box aan de Mekongweg bij Amsterdam-Sloterdijk is in de nacht van vrijdag op zaterdag een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt.

Direct nadat de handgranaat werd ontdekt, besloot de politie om een ruim gebied af te zetten. Later maakte de EOD het explosief onschadelijk.

In de discotheek waren vrijdagavond geen feesten gepland. Voor zaterdag staan er wel twee evenementen op de agenda, waarbij onder anderen Boef en Najib Amhali zullen optreden. Of deze feesten kunnen doorgaan, is nog niet duidelijk.

De politie heeft nog geen idee wie de granaat heeft achtergelaten. De zaak wordt onderzocht.