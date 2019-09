Meerdere illegale arbeiders hebben maandenlang onder slechte omstandigheden in de kruipruimtes van de AMC-locatie van het Amsterdam UMC gewerkt, meldt het AD zaterdagochtend.

Het ziekenhuis zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de ongezonde werkomstandigheden en heeft samenwerking met het verantwoordelijke schoonmaakbedrijf TS Almere stopgezet.

De illegale arbeiders hebben maandenlang zonder beschermende kleding en mondkapjes in de kruipruimtes van het ziekenhuis gewerkt. Het ingehuurde personeel werd in de smalle ruimtes blootgesteld aan opgehoopt stof dat er al jaren lag.

Het UMC laat aan de krant weten dat het de situatie "verschrikkelijk" vindt voor alle betrokkenen. Volgens een woordvoerder is het UMC misleid door TS Almere.

De arbeiders van het schoonmaakbedrijf zouden werken onder omstandigheden die tegen de veiligheidsregels van het ziekenhuis zouden zijn. Ook waren de werknemers niet verzekerd voor ongevallen.

Inspectie niet op de hoogte

De Inspectie SZW zegt tegen het AD niet op de hoogte te zijn geweest van de illegale arbeid in het UMC. Om die reden kan de inspectie niet vaststellen of er regels zijn overtreden. In vergelijkbare zaken zijn boetes van 8.000 euro per werknemer uitgedeeld aan zowel het schoonmaakbedrijf als de opdrachtgever.

Volgens de inspectie nemen oneerlijke praktijken zoals uitbuiting en werken onder schijnconstructies toe door krapte op de arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar kwamen 1.817 klachten over illegale arbeid binnen.

Het SZW laat verder weten dat met name in de schoonmaakbranche sprake is van structurele misstanden op het gebied van eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onderbetaling, belastingfraude, schijnconstructies en de overschrijding van arbeidstijden.

Schoonmaakbedrijf TS Almere laat via een advocaat aan de krant weten dat het zich niet herkent in de beschuldigingen.