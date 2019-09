Taxi's in Amsterdam zijn verantwoordelijk voor 14 procent van alle ongevallen in de stad, schrijft Trouw zaterdag op basis van een rapport van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Eerder dit jaar kwam taxibedrijf Uber nog in opspraak door een reeks ernstige ongelukken. Volgens het dagblad neemt het aantal taxiongelukken in de hoofdstad al jaren toe en vallen er ook meer slachtoffers.

In 2013 waren taxichauffeurs nog betrokken bij 4 procent van alle ongevallen, maar sinds onder andere de introductie van Uber in 2015 steeg dat aandeel snel. Tegelijkertijd zijn andere voertuigen steeds minder betrokken bij ongevallen, aldus Trouw.

Het dagblad schrijft dat er 'maar' zevenduizend taxi's rondrijden in Amsterdam, wat neerkomt op zo'n 2 procent van de in totaal 345.937 voertuigen.

In andere grote steden als Utrecht en Rotterdam ligt het aantal ongevallen met taxi's lager. In de Domstad is bij 6 procent van alle ongevallen een taxichauffeur betrokken, in Rotterdam ligt dat met 2,6 procent nog lager. Het is niet duidelijk hoeveel taxi's daar in totaal rondrijden.