Op meerdere plekken in de stad is een brief verspreid met een oproep om mee te doen aan een demonstratie tegen klimaatverandering. De brief is gedrukt op papier van de gemeente Amsterdam, maar de gemeente heeft niets met de brief te maken.

De brief lijkt op het eerste oog afkomstig te zijn van de gemeente, maar is afkomstig van actiegroep Extinction Rebellion.

"Wij, leden van Extinction Rebellion Nederland, hebben ongevraagd besloten de gemeente te helpen om deze dringende boodschap over te dragen", staat in de brief.

Via de brief roept de actiegroep Amsterdammers op om gebruik te maken van het demonstratierecht om klimaatverandering te stoppen. De actiegroep wil zich inzetten om "overheden de waarheid te laten vertellen omtrent de klimaatcrisis".

Raadslid Kevin Kreuger (Forum voor Democratie) schrijft op Twitter dat hij het schandalig vindt dat de actiegroep de brief met het logo van de gemeente Amsterdam heeft verspreid. Hij kondigt aan schriftelijke vragen te stellen over de communicatiestrategie van de milieuactivisten.

De gemeente heeft inmiddels een tweet verstuurd waarin gereageerd wordt op de brief. "Een aantal Amsterdammers heeft een brief over ‘het bestrijden van de klimaatcrisis’ ontvangen op briefpapier van de gemeente Amsterdam. Deze brief is niet afkomstig van ons, maar van een actiegroep."