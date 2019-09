De politie heeft vrijdagochtend een man en zijn hond uit het water gered in de buurt van het Stenen Hoofd. De eigenaar was achter zijn hond aan in het water gesprongen, maar het lukte niet om aan wal te komen.

De man liep met zeven honden in het gebied, toen een van zijn honden in het water terechtkwam. De zes overgebleven viervoeters zagen hun baasje achter de hond aan het water in duiken.

Een omstander zag wat er gebeurde en schakelde de politie in. Toevallig was er een politieboot in de buurt aanwezig en konden de man en de hond snel worden gered.

De overige honden kregen tijdens het wachten hondenkoekjes van een toegesnelde wijkagent. Zowel man als de hond maakt het goed.