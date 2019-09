Milembe Mateyo is met ingang van 1 november 2019 de nieuwe havenmeester van de stad. Mateyo combineert de functie met die van Rijkshavenmeester Noordzeekanaal en Directeur Centraal Nautische Beheer.

Mateyo volgt Marleen van de Kerkhof op. Zij werd eerder aangesteld als plaatsvervangend commandant bij de brandweer.

De havenmeester is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het beheersgebied van 12 mijl buiten de pieren in IJmuiden, tot aan de Oranjesluizen in de stad.

De Amsterdamse haven is de vierde haven in West-Europa en groot in de overslag en verwerking van kolen, vloeibare brandstoffen, granen en cacao. Het Noordzeekanaalgebied sloeg in 2018 ruim 100 miljoen ton goederen over, waarvan circa 82 miljoen ton in de haven van Amsterdam.