Bij de jaarlijkse herdenking van de Bijlmerramp op 4 oktober wordt dit jaar ook stilgestaan bij de recente steek- en schietpartijen in stadsdeel Amsterdam-Zuidoost, meldt Helen Burleson van Stichting Beheer het Groeiend Monument.

De stichting organiseert ieder jaar op 4 oktober, de dag dat in 1992 de Bijlmerramp plaatsvond, een herdenking. Dit jaar wordt ook stilgestaan bij de recente geweldsdelicten in de stad.

"Naast dat we altijd de Bijlmerramp herdenken, herdenken we ook andere slachtoffers", vertelt Burleson. "Dat deden we ook met de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam en met MH17. Waarom zouden wij de slachtoffers van de recente geweldsdelicten niet herdenken? Als er iets recent is gebeurd, gaan we dat niet negeren."

De stichting was in eerste instantie van plan om in 2017, na 25 jaar van herdenken, te stoppen met de jaarlijkse bijeenkomsten op 4 oktober. Vorig jaar ging de herdenking alsnog door in aanwezigheid van de nieuwe burgemeester Halsema.

"Het stadsdeel wil de herdenkingen graag door laten gaan en daarom hebben wij besloten om de herdenking toch weer door te laten gaan", zegt Burleson.

Vliegtuig boorde zich in twee flats



Het is dit jaar 27 jaar geleden dat de grootste vliegramp op Nederlandse bodem gebeurde. Op 4 oktober 1992, om 18.35 uur, boorde een vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al zich in de flats Groeneveen en Klein Kruitberg in de Bijlmer. Het vliegtuig werd onbestuurbaar nadat de twee motoren op de rechtervleugel afbraken. Zeker 43 mensen kwamen om het leven.

De herdenking start dit jaar om 17.45 uur bij 'de boom die alles zag' op het Nellesteinpad.