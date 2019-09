Bij een grootschalige controleactie in Amsterdam heeft de Belastingdienst 55.388 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. In totaal werden donderdag zeventig auto's gecontroleerd. Daarvan werden er 22 afgevoerd van mensen die hun schuld niet konden voldoen. De hoogste contante betaling was 4.000 euro.

Bij de actie werkte de Belastingdienst samen met de politie, douane en enkele andere overheidsinstanties. "We hebben de controle in de buurt van de Johan Cruijff ArenA gehouden omdat daar veel verkeer voorbijkomt en er een groot parkeerterrein is voor het controleren van de auto's", aldus een woordvoerder van de Belastingdienst.

De Belastingdienst gebruikte voor de controle ANPR-camera's. Die scannen kentekens van voorbijrijdende voertuigen en leggen ze naast de database met openstaande belastingschulden.

"Het doel van dit soort acties is voor ons om zichtbaar voor burgers toezicht te houden. Zo zien burgers dat de Belastingdienst handhaaft op openstaande belastingschulden en hopen wij dat ze uit eigen beweging hun belastingen betalen", legde de woordvoerder uit.