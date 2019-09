Binnenland Amsterdamse wethouder stapt op na ruzie over toekomst afvalbedrijf AEB Wethouder en locoburgemeester Udo Kock (D66) van Amsterdam legt met onmiddellijke ingang zijn functie neer naar aanleiding van de crisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB). Kock is het niet eens met de gekozen oplossing om het in nood verkerende afvalbedrijf te redden, schrijft hij woensdag in een brief aan burgemeester Femke Halsema.