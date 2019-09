De politie heeft woensdag een 23-jarige vrouw gearresteerd in verband met een gewelddadige beroving in Amsterdam-West bijna een jaar geleden. Bij de beroving werd een twintigjarige man vastgebonden en beroofd van duizenden euro's.

Op 26 november vorig jaar had het slachtoffer een afspraak met een meisje dat hij via internet had leren kennen. Toen hij die avond vanaf metrostation Jan van Galenstraat in de richting van de Willem Augustinstraat liep, werd hij door drie jongens de bosjes in getrokken.

De handen en voeten van het slachtoffer werden vastgebonden en hij moest onder bedreiging van een mes zijn telefoon en inlogcodes afstaan. Het drietal maakte vervolgens een bedrag van 8.000 euro van zijn spaarrekening over naar een betaalrekening, waarna dat geld bij verschillende geldautomaten in de stad werd opgenomen.

De 23-jarige vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident.