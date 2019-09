De politie heeft na een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht vijftien tips ontvangen over de liquidatie van de 44-jarige strafrechtadvocaat Derk Wiersum, meldt Politie Amsterdam woensdag. Momenteel wordt onderzocht of er bruikbare tips tussen zitten.

Dinsdagavond werd in Opsporing Verzocht stilgestaan bij de liquidatie van Wiersum. De strafrechtadvocaat werd op 18 september nabij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten.

Proces voortgezet onder zware beveiliging

De moord op Wiersum is de tweede liquidatie in het omvangrijke proces rondom de door kroongetuige Nabil B. afgelegde verklaringen. Eerder werd de onschuldige broer van B. al geliquideerd in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord.

B. heeft meerdere verklaringen afgelegd over de voortvluchtige Ridouan Taghi en de criminele organisatie om hem heen. Hij zou samen met zijn eveneens voortvluchtige rechterhand Saïd R. verantwoordelijk zijn voor meerdere liquidaties.

Dinsdag werd het proces tegen de groep rondom Taghi hervat. De pers en het publiek waren daarbij niet welkom. Het proces is voortgezet onder zware beveiliging. Rondom de zittingszaal bij Schiphol waren veel zwaarbewapende marechaussees te zien.