Het EK zaalvoetbal vindt in 2022 plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam en de MartiniPlaza in Groningen. Dat heeft voetbalbond KNVB vandaag bekendgemaakt. Nederland heeft het bid binnengehaald en troefde daarmee geïnteresseerde landen als Frankrijk, Portugal en Bosnië en Herzegovina af.

Het is voor het eerst sinds 1989 dat Nederland een eindtoernooi voor het zaalvoetbal mag organiseren. Toen werd het WK in Ahoy gehouden.

Om het EK binnen te halen heeft de KNVB nauw samengewerkt met de Ziggo Dome, MartiniPlaza en de gemeenten Amsterdam en Groningen. Ook zette de voetbalbond de Amsterdamse straatvoetballer Mohamed Attaibi in als boegbeeld. Attaibi speelde in de jeugd bij Ajax en is nu speler van het Nederlands zaalvoetbalteam.

Het toernooi wordt gehouden van 19 januari tot en met 6 februari. Het zal het grootste EK zaalvoetbal ooit worden. Voor het eerst doen er dan zestien landen mee. Voorheen waren het er twaalf. Dat betekent dat er 32 wedstrijden gespeeld zullen worden, waarvan 20 in Amsterdam en 12 in Groningen.

Met het binnenhalen van het EK zaalvoetbal wil de KNVB de zaalvoetbalsport in Nederland een impuls geven.