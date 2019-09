De gemeente Amsterdam heeft een aantal nieuwe vaarregels aangepast na kritiek van een aantal rederijen, blijkt dinsdag uit de nieuwe versie van de 'Nota Varen'.

Alleen de boten in het centrum moeten in 2025 uitstootvrij zijn. In 2030 geldt dit voor alle boten in de stad. Daarnaast worden niet alle op- en afstapplekken in het centrum verwijderd, om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst.

Eerder kwam het stadsbestuur met maatregelen die de drukte en overlast op het water moeten terugdringen. Rederijen reageerden met veel kritiek op dit plan. De Verenigde Rederijen Amsterdam vond het onlogisch dat de gemeente de vergunning van 471 boten intrekt en via een loting 550 grotere boten wil laten terugplaatsen.

De op- en afstapplekken en ligplaatsen voor passagiersvaart worden opnieuw verdeeld en efficiënter gebruikt. Zo moeten rederijen die nu nog exclusief gebruikmaken van een locatie die straks delen met anderen.

Ook zet het stadsbestuur in op meer transport over het water. Op die manier wil het college de bereikbaarheid van de stad vergroten en moeten kwetsbare kades en bruggen worden ontlast. De gemeente wil hier samen met de transportsector een aantal pilots voor opzetten.