De noodzakelijke beveiliging van tientallen mensen na de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum zal tot grotere bezettingsproblemen binnen de politie leiden, verwacht korpschef Erik Akerboom.

Volgens Akerboom zijn die bezettingsproblemen echter niet te voorkomen. "De rechtsstaat staat onder druk", zegt hij dinsdag.

Na de moord op Wiersum, afgelopen woensdag in Buitenveldert, bracht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in kaart in hoeverre de beveiliging van mensen of locaties moet worden ingesteld of aangepast.

Daaruit blijkt dat de beveiliging van veel mensen zal worden opgeschroefd. Een deel van de politie zal die maatregelen moeten uitvoeren. Die leggen volgens Akerboom een extra druk op de roosters en de operatie.

Korpschef: 'De rechtsstaat staat onder druk'

Volgens de korpschef wordt er een groot beroep gedaan op agenten. "Maar het is wel een klemmend beroep: de rechtsstaat staat onder druk. We zetten alles op alles om betrokkenen bescherming te bieden en te zorgen dat de rechtsgang kan worden vervolgd."

De politie kampt al lange tijd met onderbezetting. Toch heeft Rob den Besten van de ondernemingsraad van de politie begrip voor de maatregelen. "Als politie staan we pal voor de waarden van de rechtsstaat. We kunnen niet anders."

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij

Wiersum stond Nabil B., de kroongetuige in de zaak tegen topcrimineel Ridouan Taghi, bij. Dinsdag werd het proces tegen de groep rondom Taghi hervat. Daarbij mocht geen pers en publiek aanwezig zijn.

Dinsdagavond wordt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht ook stilgestaan bij de liquidatie van Wiersum.