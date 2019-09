Om ondermijning en drugscriminaliteit tegen te gaan, moeten spyshops in Amsterdam binnen acht weken beschikken over een vergunning, heeft burgemeester Femke Halsema besloten. EenVandaag heeft het besluit ingezien.

In een spyshop wordt spionagemateriaal verkocht, waaronder verborgen camera's, microfoons of autovolgsystemen. De politie merkt dat dit aanbod veel criminele klanten aantrekt.

Dat baart de burgemeester van Amsterdam zorgen, vertelt ze in gesprek met EenVandaag. "De producten die in spyshops worden aangeboden, worden veelal afgenomen door criminelen en gebruikt voor zware criminaliteit en excessief geweld. De openbare orde wordt daardoor ernstig verstoord, zoals bijvoorbeeld ondervonden bij liquidaties en andere schietpartijen."

Toch werden spyshops tot dinsdag als 'gewone winkels' behandeld. De vergunningsplicht moet daar verandering in brengen. Zo worden de betrokken ondernemers getoetst op integriteit en in hoeverre ze banden hebben binnen het criminele milieu.

In 2018 werd Spy City in Amsterdam gesloten nadat de bedrijfsleider het doelwit was van een liquidatiepoging. In 2015 werd een medewerker van een spyshop in Nieuwegein doodgeschoten.