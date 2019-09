Het invoeren van de ja/ja-stickers door de gemeente Amsterdam was niet onrechtmatig tegenover de verspreiders van ongeadresseerd reclamedrukwerk, oordeelt het gerechtshof Amsterdam dinsdag in hoger beroep. De gemeente was bevoegd het nieuwe systeem in te voeren.

Sinds 1 januari 2018 mag ongeadresseerd reclamedrukwerk in Amsterdam alleen bezorgd worden bij adressen met een ja/ja-sticker op de brievenbus. Eerder was dit andersom en mocht ongeadresseerd reclamedrukwerk bezorgd worden op alle adressen die geen nee/ja- of nee/nee-sticker op de brievenbus hadden geplakt.

Een aantal Amsterdamse ondernemers was het niet eens met de invoering van het nieuwe systeem. De ondernemers vonden dat de overgang onrechtmatig was. Zij eisten daarom een schadevergoeding van de gemeente.

Het hof wees dinsdag, net als de rechtbank, hun vorderingen af.