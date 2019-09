Naar aanleiding van de liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum wordt donderdag in de Amsterdamse wijk Buitenveldert een stille tocht gelopen.

De mars start donderdag om 19.00 uur bij het Gijsbrecht van Aemstelpark. De initiatiefnemer, Joshua Kotadiny, laat weten dat hij op dit moment ongeveer vijftig mensen verwacht.

"Uit respect voor de familie zal de stille tocht niet door de straat worden gelopen waar de liquidatie plaatsvond", zegt hij. "De tocht wordt wel gelopen in de omgeving daarvan."

Kotadiny organiseerde afgelopen donderdag ook een mars tegen geweld in Zuidoost. De mars, waaraan iets meer dan honderd mensen deelnamen, was een tegenreactie op de liquidatie van oud-profvoetballer Kelvin Maynard en de schiet- en steekpartijen in Zuidoost.

Strafrechtadvocaat Derk Wiersum werd op straat geliquideerd

De 44-jarige strafrechtadvocaat Derk Wiersum werd afgelopen woensdag in Buitenveldert op straat geliquideerd.

Hij werd even na 7.30 uur vlak bij zijn woning beschoten door een jonge man. Ondanks de massale inzet van hulpdiensten overleed Wiersum ter plekke.

Tweede liquidatie in proces rondom kroongetuige Nabil B.

De moord op Wiersum is de tweede liquidatie in het omvangrijke proces rondom de verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd. Eerder werd de onschuldige broer van B. al geliquideerd in zijn kantoor in Amsterdam.

B. heeft meerdere verklaringen afgelegd over de voortvluchtige Ridouan Taghi en de criminele organisatie rond Taghi. Hij zou samen met zijn eveneens voortvluchtige rechterhand Saïd R. verantwoordelijk zijn voor meerdere liquidaties.

De twee mannen zijn inmiddels formeel aangeklaagd. Als ze niet binnen afzienbare tijd opgepakt worden, zullen ze bij verstek worden vervolgd.