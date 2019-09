Met temperaturen rond de 25 graden was het volgens de organisatie moeilijk te voorspellen hoe de Dam tot Damloop zondag zou verlopen. Uiteindelijk werd besloten het evenement door te laten gaan met extra maatregelen. Zo werden dit jaar voor het eerst vier koelbaden ingezet waarin oververhitte hardlopers konden afkoelen.

Deze bleken met de hoge temperaturen geen overbodige luxe. "We hebben de baden heel veel nodig gehad en zijn heel blij dat we ze hadden", aldus medisch coördinator Tom Wiggers. "Het zou zomaar kunnen dat we daarmee vandaag levens hebben gered", meent organisator Ron van der Jagt.

De organisatie besloot zondag een deel van de loop van Zaandam naar Amsterdam stil te leggen vanwege de hitte. De laatste twee startgroepen mochten niet meer beginnen, wat neerkwam op zo'n vierduizend deelnemers. De lopers die al onderweg waren, mochten hun tocht van 16,1 kilometer (10 Engelse mijl) gewoon vervolgen. In totaal zouden 46.000 mensen meedoen.

Eén deelnemer moest bij de finish gereanimeerd worden. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niets bekend over zijn of haar gezondheidstoestand.

Ambulances 30 tot 40 keer ingezet

De organisatie waarschuwde al in de ochtend dat deelnemers alert moesten zijn op hittestress. Het was zondag relatief warm voor de tijd van het jaar: in de regio was het zondagmiddag 24 tot 25 graden. De deelnemers die al gestart waren, kregen via speakers langs het parcours het advies de laatste honderden meters niet meer te rennen, maar rustig aan te doen.

De warmte veroorzaakte voor een aantal mensen problemen: sommigen moesten gaan zitten of liggen, en velen gingen al vroeg in de loop wandelen. De extra ambulances werden ingezet om te "voorkomen dat er bij de hulpdiensten een capaciteitsprobleem zou ontstaan en er een te groot beroep moest worden gedaan op de EHBO'ers".

Hoeveel mensen er precies onwel zijn geworden is nog niet duidelijk. "We hadden zeer ruime medische voorzieningen. Je moet denken aan om de 500 meter een EHBO-post, we hielden rekening met zo'n dertig tot veertig keer een ambulance-inzet, en dit bleken we inderdaad ook nodig te hebben. Of dit er uiteindelijk nog meer waren, kan ik op dit moment nog niet zeggen", vertelt organisator Van der Jagt.

Deelnemers van de Dam tot Damloop rennen door de IJtunnel op weg naar Zaandam. (Foto: ANP)

'Analyseren of medische inzet voldoende was'

Of het beter was geweest om de Dam tot Damloop dit jaar niet door te laten gaan, vindt medisch coördinator Wiggers nog moeilijk te beoordelen. "Er wordt altijd een inschatting gemaakt of de inzet van het medisch personeel niet zodanig groot is dat de rest van de normale zorg in het geding komt. Om dit te voorkomen is uiteindelijk besloten de laatste groepen niet te laten gaan", zegt hij.

"Dat 15 graden geen problemen oplevert en dat het met temperaturen boven de 25 graden te warm is, dat weten we. Maar daar tussenin beslis je om het door te laten gaan met extra maatregelen. We zullen het verloop van vandaag weer analyseren om te kijken of onze inzet voldoende was", aldus Wiggers na afloop van het hardloopevenement.

Organisatie worstelt laatste jaren met hitte

De afgelopen jaren worstelde de organisatie van de Dam tot Damloop vaker met de hitte. In 2009, 2014 en 2016 overleden zelfs (getrainde) lopers aan de gevolgen van oververhitting.

Sinds de editie van dit jaar staan er vier zogeheten koelbaden aan het eind van de route en in het finishgebied, om deelnemers die bevangen zijn door de hitte op die manier snel goed te kunnen verzorgen.