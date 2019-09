De politie zoekt een mogelijke getuige van het fatale schietincident in Amsterdam-Zuidoost woensdag, waarbij de 32-jarige oud-profvoetballer Kelvin Maynard om het leven kwam.

Het gaat om een mogelijke getuige in een auto met blauwe kentekenplaten, vermoedelijk een taxi, meldt de politie Amsterdam via Twitter.

Maynard werd in zijn auto door twee mensen op een scooter onder vuur genomen op de Langbroekdreef. Hij reed vervolgens met zijn voertuig in de voorgevel van de nabijgelegen brandweerkazerne.

Ondanks de inzet van de brandweer en andere hulpdiensten overleed Maynard ter plaatse aan zijn verwondingen. De daders wisten te ontkomen en zijn nog voortvluchtig.

De politie bevestigde eerder in gesprek met NU.nl, na berichtgeving van Het Parool, dat het slachtoffer een bekende van de politie was. Waar hij van werd verdacht, is niet bekendgemaakt.

Maynard speelde voor FC Volendam

Maynard speelde in het seizoen 2008/2009 namens FC Volendam in de Eredivisie en kwam dat jaar tot achttien competitiewedstrijden. De verdediger was voor de Noord-Hollandse club ook actief in de Eerste Divisie en speelde op dat niveau ook voor FC Emmen.

Maynard beëindigde in 2013 zijn profcarrière en was de afgelopen jaren actief op amateurniveau. Dit seizoen speelde hij voor Alphense Boys, dat uitkomt in de Hoofdklasse, het vijfde niveau in Nederland.