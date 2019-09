Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) gaat in gesprek met de gemeente Amsterdam over het grote aantal ongelukken met taxi's, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

In de periode tussen 2009 en 2018 vielen bij ongevallen met taxi's in Amsterdam 526 slachtoffers, zowel doden als gewonden. Dat aantal is ongeveer een kwart van het totale aantal slachtoffers met taxi's in Nederland in die periode.

Van Veldhoven schrijft dat het aantal ongevallen haar zorgen baart. "Ik ga daarom samen met Amsterdam en Utrecht in gesprek om te achterhalen wat de verklaring is of de oorzaken kunnen zijn van het stijgende aandeel ongevallen met taxi’s ten opzichte van het landelijke beeld."

De analyses in het rapport zijn gebaseerd op politiecijfers van het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers. Er is geen onderscheid gemaakt tussen taxi's die bij een Toegestane Taxi Organisatie (TTO) zijn aangesloten en taxi's die via een app worden besteld, zoals Uber.