Bijna 86.000 sporters wandelen, lopen en rennen dit weekend tijdens de vier Dam tot Dam-evenementen van Amsterdam naar Zaandam. Om de veiligheid te garanderen zijn diverse verkeersmaatregelen genomen, zoals afsluitingen van straten en parkeerverboden. Een overzicht.

De renners starten op de Prins Hendrikkade bij het Centraal station in Amsterdam. Daarom zijn de IJtunnel en Prins Hendrikkade van 7.00 tot 17.30 uur afgesloten voor verkeer.

Oosterdokseiland

Van vrijdag 20 tot maandag 23 september is het Oosterdokseiland te bereiken voor bestemmingsverkeer via de Michiel de Ruijtertunnel. Verkeer kan via de oostelijke onderdoorgang via de Oosterdoksstraat het Oosterdokseiland bereiken.

Centrum

Het centrum van Amsterdam is voor verkeer niet meer te bereiken via het Waterlooplein en de Doelensluis. Van 7.00 tot 17.30 uur geldt een inrijverbod in de richting van het Rokin en de Damrak. Verkeer dat zich al in het gebied bevindt, kan via de Raadhuisstraat, Paleisstraat of de Doelensluis rijden.

Noord

In Amsterdam-Noord zal de Nieuwe Leeuwarderweg vanaf de IJdoornlaan richting het centrum tussen 7.00 en 17.30 uur worden afgesloten. Het centrum blijft bereikbaar via de Piet Heintunnel. Dat geldt ook voor verkeer vanuit het centrum richting Noord.

Parcours

De volgende straten maken deel uit van de route: Nieuwe Leeuwarderweg, Nieuwe Purmerweg, Buikslotermeerdijk, Buiksloterdijk (fietspad), Marjoleinstraat, Kamperfoelieweg (fietspad), Barkpad, Buiksloterdijk, Landsmeerderdijk, Kadoelenweg, Stoombootweg, Landsmeerderdijk, Oostzanerdijk, Appelweg, Stellingweg, Molenwijkpark, Molenaarsweg (fietspad) en Coentunnelcircuit/Oostzanerdijk (fietspad).

Parkeren

De gemeente Amsterdam adviseert om auto's niet op de route te parkeren, maar een zijstraat te zoeken. In veel straten zal een parkeerverbod met wegsleepregeling van kracht zijn.