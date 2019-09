Achtergronden De liquidatie van advocaat Wiersum van minuut tot minuut Strafrechtadvocaat Derk Wiersum is woensdagochtend in een rustige straat in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten door een jonge, nog onbekende man. Terwijl de hulpdiensten massaal uitrukten in een poging het leven van de 44-jarige vader te redden, vluchtte de dader te voet. De gebeurtenissen van minuut tot minuut.