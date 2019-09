De oppositie is zeer ontevreden over de uitleg van wethouder Marieke van Doorninck over de toekomst van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Van Doorninck ontkent dat er een uitvoerbaar plan lag voor een overname door het commerciële recyclebedrijf Beelen, terwijl de oppositiepartijen dat anders zien.

Afgelopen donderdag zei Van Doorninck dat er "geen onderhandelingsresultaat" lag voor een overname door recyclebedrijf Beelen. Uit een bijeenkomst die de directeur van het recyclebedrijf woensdagochtend gaf bleek volgens de oppositiepartijen heel iets anders.

"Het beeld lijkt te zijn ontstaan dat de raad verkeerd is geïnformeerd, ik hoop dat het college dat beeld kan wegnemen", zei ChristenUnie-fractievoorzitter Don Ceder tijdens de gemeentevergadering woensdag. "Raadsleden zijn op het verkeerde been gezet. Dat neem ik u hoogst kwalijk", sprak Wil van Soest van de Partij van de Ouderen tegen Van Doornick.

Van Doorninck zegt dat er een letter of intent was en niet een plan dat implementeerbaar zou zijn, onder andere "vanwege juridische problemen". Wethouder Udo Kock, die vanwege de kwestie ontslag nam, noemde het in zijn brief echter wel een plan dat implementeerbaar was. Kock is ervan overtuigd dat het volledig privatiseren van het afvalbedrijf de beste oplossing is.

Volgens van Doorninck is er een verschil van inzicht of de letter of intent uitvoerbaar was of niet. Daarnaast besloot het college uit vrees voor een lang traject om niet in onderhandeling te gaan met Beelen.

Reacties van de oppositie

Volgens Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Johnas van Lammeren is de raad dus niet goed geïnformeerd. "De wethouder zei eerst dat er niks lag. Nu hoor ik dat er wel wat ligt."

Ook Annabel Nanninga (Forum voor Democratie) vindt de gang van zaken onbegrijpelijk. "U dacht, het is handiger om zich te keren tegen een van uw eigen wethouders, dan te kijken wat juridische hobbels zijn", zegt ze.

Volgens het AEB moet het bedrijf worden geprivatiseerd, omdat er anders een direct faillissement dreigt. Het college wil echter het bedrijf onderbrengen bij afvalbedrijf HVC, dat net als AEB een overheidsbedrijf is.