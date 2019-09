De voltallige gemeenteraad van Amsterdam heeft woensdag een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de liquidatie op de advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum.

"De liquidatie van vanmorgen in Buitenveldert is een nieuw dieptepunt, een aanval op onze rechtsstaat en roept urgente vragen op over de veiligheid van advocaten en strafpleiters in de stad", meldt Sofyan Mbarki, fractievoorzitter van de PvdA, op Twitter.

De raadsleden willen op korte termijn met burgemeester Femke Halsema in gesprek over de liquidatie.

"De strijd tegen liquidaties en moordpartijen in de stad hebben een ontwrichtende en schokkende werking op Amsterdam en haar inwoners", schrijven de raadsleden. "Met dit nieuwe dieptepunt is helaas weer een grens overgegaan waarvan niemand had verwacht dat het zou gebeuren. Dat roept vragen op."

De politie meldt woensdagavond dat er een tijdelijke politiepost in de straat is geplaatst. "Hier kunnen buurtbewoners terecht met zorgen, vragen en informatie." Het plaats delict is opgeheven.

Halsema gaf korte verklaring

Burgemeester Femke Halsema gaf woensdag in de gemeenteraad een korte verklaring over het incident, waarop een moment stilte volgde.

"Vanochtend werd omstreeks 7.30 uur Derk Wiersum voor zijn huis vermoord", sprak Halsema. "Hij was advocaat, maar vooral echtgenoot en vader van twee kinderen. Graag wil ik namens de raad, het college, de driehoek en de Amsterdamse bevolking mijn medeleven uitspreken naar zijn nabestaanden."

De 44-jarige Wiersum werd woensdagochtend vlak bij zijn woning neergeschoten door een nog onbekende, jonge dader. Ondanks de massale inzet van hulpdiensten overleed hij ter plekke.