Burgemeester Femke Halsema is woensdag ter plaatse op de locatie in Buitenveldert in Amsterdam waar de advocaat van kroongetuige Nabil B., Derk Wiersum, woensdagochtend werd geliquideerd.

De burgemeester was enige tijd in gesprek met de politie, die haar op de hoogte bracht van de huidige stand van zaken. Vervolgens stond Halsema kort de aanwezige pers te woord.

"Het is een onvoorstelbare schok", zei de burgemeester. "Het is een persoonlijk drama, dat in de eerste plaats. Hij laat een gezin achter. Maar het is ook een schok voor onze samenleving, omdat het slachtoffer zijn beroep uitoefende. Dat is een heel belangrijk beroep in onze rechtsstaat en dat moet hij veilig kunnen doen."

Naar aanleiding van de schietpartij komt de Amsterdamse driehoek, bestaande uit de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van de politie, woensdag met spoed bijeen om de laatste stand van zaken te bespreken.