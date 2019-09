Coalitiepartijen D66 en PvdA willen het debat van volgende week over de situatie rond het onklaar gemaakte wapen van de partner van burgemeester Femke Halsema naar aanstaande woensdag of donderdag verplaatsen. Verschillende oppositiepartijen, waaronder de VVD, vinden dat geen goed plan.

Het debat van volgende week is gepland om vragen te kunnen stellen over het verboden wapenbezit van Robert Oey, de partner van de burgemeester. De zoon van Oey en Halsema werd deze zomer aangehouden nadat hij met het wapen een verlaten boot binnentrad. Dinsdag werd bekend dat Oey officieel is aangemerkt als verdachte.

Marianne Poot, fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD, vindt dat het onderwerp volgende week pas besproken moet worden in de raad. "Het is belangrijk dat de burgemeester de gelegenheid krijgt om de vele verontrustende vragen te beantwoorden. Maar de aankomende raadsvergadering zit bomvol, met ook een heel belangrijk onderwerp."

Aankomende woensdag vindt in de gemeenteraad het spoeddebat over het Afval Energie Bedrijf (AEB) plaats. "Als ik naar het AEB kijk, wordt daar wekelijks 3 miljoen euro verlies gemaakt, dat wordt afgewenteld op de Amsterdammer", aldus Poot. "Daarover moeten we nu eerst een besluit nemen. De burgemeesterkwestie is waanzinnig belangrijk, maar dat speelt al vanaf half juni."

PvdA: 'Juist nu snel bespreken'



Volgens Sofyan Mbarki van de PvdA moet nu juist om opheldering worden gevraagd: "Ik denk dat het goed is, wanneer er zo veel nieuwsberichten naar buiten komen, dat we het snel bespreken. Iedere dag komt er weer iets nieuws in de media, daar moet de burgemeester op kunnen reageren."

De fractievoorzitter van coalitiepartij D66, Reinier van Dantzig, vindt ook dat de kwestie zo snel mogelijk moet worden besproken. "Ik zou het goed vinden dat de aanvragers van dit debat deze kwestie niet boven de markt laten hangen, maar dat dit debat de komende raad gevoerd gaat worden."

De Amsterdamse fractie van GroenLinks liet dinsdag aan NU.nl weten de situatie nog steeds als een privékwestie te zien.