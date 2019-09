De brandweer is dinsdag uitgerukt voor een brand op een bedrijventerrein in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De loods waar de brand ontstond, wordt gebruikt voor de opslag van cacaoproducten. De brand was aan het begin van de middag onder controle.

De brand ontstond op het dak van de loods aan de Latexweg. Op het dak stonden zonnepanelen. Omdat die zonnepanelen stroom bleven produceren, kon de brand zich via het dak uitbreiden naar andere loodsen.

Na twee uur had de brandweer controle over de vlammen, zodat het niet verder kon uitbreiden. De inhoud van de loods is niet beschadigd. De zonnepanelen zijn wel beschadigd geraakt en konden daardoor niet worden uitgeschakeld. Daardoor bleef het gevaar bestaan dat de brand weer op zou laaien.

De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en is de hele middag bezig geweest met het incident. Een politiehelikopter en de havendienst waren aanwezig ter ondersteuning.