Het 8,5 meter hoge kunstwerk Een handstand van de Nederlandse kunstenaar Florentijn Hofman is maandag geïnstalleerd in NEMO Science Museum in Amsterdam.

Een team van twintig personen heeft het beeld, dat 400 kilo zwaar is, naar binnen getild. Het kunstwerk komt te staan op een nieuwe tentoonstelling over de mens, genaamd Humania. De expositie opent op 23 november.

Het kunstwerk is gemodelleerd naar het kind van de kunstenaar die een handstand doet. De basis van het beeld is een 3D-scan van de handstand, het kunstwerk is verder vervaardigd uit hars, 3D-geprinte onderdelen en purschuim.

Naar verwachting zal het beeld minimaal acht jaar in de tentoonstelling komen te staan.