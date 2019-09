Oekraïne heeft een verzoek tot vervanging van de voorzitter van het gerechtshof van Amsterdam in de zaak rond de teruggave van het Krimgoud ingediend. Het land betwist de objectiviteit van de rechter.

In 2014 kwamen honderden Krimschatten naar het Allard Pierson Museum voor de tentoonstelling De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee. Ze werden uitgeleend door verschillende instellingen op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat tijdens de tentoonstelling geannexeerd werd door Rusland.

Nadat de tentoonstelling was afgelopen, rees de vraag naar wie de schatten terug moesten. Oekraïne beschouwt de Krimschatten als zijn cultureel erfgoed. Oekraïne vreesde dat de schatten in handen van Rusland komen als het Allard Pierson de Krimschatten aan de vier musea van de Krim af zou geven.

Omdat het Allard Pierson zich niet bevoegd voelde om een beslissing te nemen, stapte het naar de rechter. Die oordeelde in 2016 in het voordeel van Oekraïne. Daar gingen de Krimmusea tegen in beroep.

Het gerechtshof oordeelde in juli van dit jaar dat het Allard Pierson de schatten aan niemand terug hoeft te geven totdat er meer duidelijkheid is over wie de sterkste rechten heeft.

Eindoordeel over half jaar

Oekraïne en de vier musea kregen vervolgens twee maanden de tijd om een uitgebreidere toelichting op hun standpunt te geven. Een einduitspraak werd zes tot negen maanden na het oordeel van het hof verwacht.

Oekraïne wil nu dat de voorzitter van het gerechtshof, Duco Oranje, vervangen wordt omdat hij een belangrijke rol zou hebben gespeel in de zogeheten Yukos-pocedure, waarbij hij materieel van Rusland heeft vertegenwoordigd.

Maandag of dinsdag meer duidelijkheid



Een woordvoerder van het gerechtshof laat aan NRC weten dat het wrakingsverzoek is ontvangen. Volgens de woordvoerder klopt de informatie die daarin staat niet.

Het gerechtshof zal zich nu buigen over het bij de wrakingskamer ingediende verzoek van Oekraïne. Maandag of dinsdag komt daar meer duidelijkheid over.