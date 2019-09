De twee psycholances die de afgelopen jaren door de stad reden om mensen met acute psychiatrische problemen te helpen, zijn van de weg gehaald omdat er te veel verwarde mensen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van De Monitor.

Nadat de eerste pilotwagen in 2014 een succes bleek, werd de proef in 2017 uitgebreid met een tweede psycholance. Naast het vaste ambulancepersoneel is in psycholances een psychiatrisch verpleegkundige aanwezig, om verwarde personen zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Hoewel de inzet van psycholances in kleinere plaatsen goed lijkt te werken, bleek Amsterdam te groot voor de twee voertuigen.

"We kregen veel meldingen op plekken die ver uit elkaar liggen. Met twee voertuigen zorgde dat ervoor dat de wachttijden op de psycholance behoorlijk opliepen. Dat kan niet bij een acute melding, we konden niet 24 uur per dag patiënten van goede zorg voorzien", aldus directeur Frans Sier tegen De Monitor.



Het inzetten van meer psycholances is niet zo simpel, benadrukt Sier. Psychiatrisch verpleegkundigen zijn namelijk schaars, waardoor GGZ-instellingen ze niet zomaar kunnen uitbesteden.

Wagens rukten ook uit voor mensen buiten doelgroep

Ook kregen de psycholances in Amsterdam te maken met een 'grote en diverse groep', waarvan een groot deel niet in de psychiatrie thuis bleek te horen. Zo rukte de psycholance geregeld uit voor toeristen die verward waren geraakt door drugsgebruik.

Eind 2018 werd daarom besloten om het anders te doen en al het 'gewone' ambulancepersoneel een korte psychiatriecursus te laten volgen. "De bemanning van al onze voertuigen is inmiddels 24/7 bevoegd en bekwaam om verwarde personen en psychiatrische patiënten ambulante zorg te geven", aldus Sier.