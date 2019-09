Een automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag behoorlijke schade veroorzaakt aan de IJdoornlaan in Noord. Rond 2.30 uur reed het voertuig met hoge snelheid door de Waterlandpleinbuurt, waarna hij de controle over het stuur verloor bij de Duinluststraat.

Op de beelden is te zien dat een verkeerslicht volledig uit de grond is gekomen en dat van de voorbumper van de auto weinig over is. Ook een bushokje is beschadigd.

Volgens een getuige is een inzittende gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder van het voertuig bleef ongedeerd. Rond 5.15 uur was de rijbaan weer beschikbaar.