Binnenland OM zwijgt over verboden wapen in ambtswoning Halsema Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland kan niet zeggen of het werk maakt van het verboden wapen dat in de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft gelegen. Volgens een woordvoerder maakt het wapen "deel uit van het onderzoek naar de zaak rond haar zoon".