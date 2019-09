Een bestuurder van een auto heeft vrijdagavond zijn auto achtergelaten op de Toetsenbordweg in Amsterdam-Noord nadat hij of zij tegen een boom was gereden. De politie is nog naar de automobilist op zoek.

De botsing met de boom vond rond 21.30 uur plaats. Waarom de bestuurder is gevlucht, is nog niet bekend.

De politie bevestigt dat er niemand bij de auto aanwezig was. Er wordt nog onderzoek gedaan naar het ongeluk. De auto is daarbij in beslag genomen.

Een getuige laat weten dat in de auto een behoorlijke wietlucht hing, maar daar kan de politie niets over zeggen.