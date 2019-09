De politie onderzoekt een incident waarbij donderdag vanuit een auto, vermoedelijk een Seat, op een andere auto is geschoten. Het incident gebeurde op de Reigersbergenstaat in Amsterdam-West.

De melding van de schoten kwam iets voor 14.30 uur binnen bij de politie. Zowel de slachtoffers als de daders zijn gevlucht.

De inzittenden van de auto waren weg toen de agenten ter plaatse kwamen. Het voertuig stond in de Derde Hugo de Grootstraat.

De politie heeft tijdelijk een burgernet-actie opgezet en is op zoek naar twee mannen. Een van hen is tussen de dertig en veertig jaar oud, heeft een baard en is kaal. Hij droeg een rood shirt. De andere man droeg een grijs shirt. Over hem is verder geen informatie bekend. Zij reden waarschijnlijk in een donkergekleurde Seat. De politie vraagt nadrukkelijk de mannen niet zelf te benaderen.

Het onderzoek is in volle gang. Hierbij wordt ook een politiehelikopter ingezet.