Een 23-jarige taxichauffeur van Uber is donderdag in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van het veroorzaken van een fatale botsing in Amsterdam waardoor een 22-jarige fietser om het leven kwam.

Op 31 maart 2017 kwam de chauffeur in Amsterdam-Oost in botsing met de fietser, nadat hij een stilstaande stadsbus had ingehaald. Door de geparkeerde bus kreeg hij te laat zicht op de fietser. Zij bezweek later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Het gerechtshof Amsterdam spreekt van een "verdrietige samenloop van omstandigheden met een vreselijke afloop". Het hof oordeelde donderdag dat het ongeval het gevolg was van de "minimale of geheel ontbrekende tijd voor de verdachte om te reageren op het overstekende slachtoffer".

De rechtbank Amsterdam sprak de 23-jarige man in november vorig jaar ook al vrij van schuld aan het ongeval. Het Openbaar Ministerie (OM) ging hierop in hoger beroep en eiste veroordeling voor gevaarlijk rijgedrag met een geldboete van 1.000 euro en een maand rijontzegging. De man zou volgens het OM onvoldoende zijn snelheid hebben aangepast aan de verkeerssituatie.

Ten tijde van het ongeval reed de verdachte de toegestane snelheid. Volgens het hof zijn er geen aanwijzingen dat hij niet goed oplette of afgeleid was door zijn telefoon.