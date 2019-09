Economie College Amsterdam wil noodlijdende AEB onderbrengen bij afvalbedrijf HVC Het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) wordt waarschijnlijk overgenomen door het afvalbedrijf HVC. Dat schrijft het college woensdag in een brief aan de gemeenteraad. HVC is net als AEB een overheidsbedrijf.