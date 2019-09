Boek & Cultuur Beeldatlas met vondsten Noord/Zuidlijn 'mooiste boek ter wereld' 'Spul', een beeldboek met de archeologische vondsten die zijn opgegraven tijdens het aanleggen van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, is verkozen tot mooiste boek ter wereld. Het boek is door een internationale jury bekroond met de Goldene Letter, de hoogste prijs van de Stiftung Buchkunst in Leipzig.