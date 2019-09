De gemeente ontwikkelt op dit moment een plan dat ervoor moet zorgen dat inwoners van Amsterdam zich aan de nieuwe regels voor het aanbieden van grofvuil houden, laat het college van burgemeester en wethouders weten in antwoord op vragen van VVD-raadslid Hala Naoum Néhmé.

Zij vreesde dat de stad er door de nieuwe regels, waarbij het grofvuil enkel op afspraak wordt opgehaald, uit gaat zien als een "afgedankte IKEA-showroom met tweedehands kasten, versleten bedden en kapotte stoelen".

Het college laat weten daar anders over te denken. "Het college streeft naar een aanpak die ondersteund wordt met maatregelen om gedrag te beïnvloeden, inclusief inzet van handhaving. Het college verwacht dat door deze aanpak de regels voldoende worden nageleefd."

In stadsdeel Centrum wordt grofvuil, net als in de Watergraafsmeer, nu al enkel op afspraak opgehaald. "De aanpak leidde tot minder kilometers rijden en voertuiginzet. Vooraf is immers bekend wat moet worden opgehaald. De dienstverlening verbetert bovendien, omdat bewoners kunnen bellen en niet hoeven te wachten tot de dag dat het is toegestaan grof vuil te plaatsen", stelt het college.

Overgang naar nieuw systeem 'niet eenvoudig'

Wel is de overgang naar het nieuwe systeem in het stadsdeel "niet eenvoudig" verlopen. Het effect was volgens het college niet meteen zichtbaar op straat. "Dat heeft voornamelijk te maken met het gedrag van de bewoners, zij volgen niet direct het gewenste proces van de gemeente."

Ook bij de proef in de Watergraafsmeer verliep volgens het college niet helemaal goed. Er kwamen tweeduizend meldingen over grofvuil binnen, al zegt de gemeente daarbij dat niet elke melding hetzelfde is als een klacht. Daarnaast zou een half jaar te kort zijn geweest om het effect te kunnen zien. Daarom werd de proef verlengd tot april 2019.

Om ervoor te zorgen dat Amsterdammers het grofvuil straks niet meer op de huidige vaste ophaaldagen buiten zetten, wordt er een "adequate communicatiecampagne" ontwikkeld voor de hele stad. Het plan voor het nieuwe grofvuilophaalsysteem moet begin volgend jaar af zijn, het systeem wordt daarna in fases ingevoerd.