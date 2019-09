Zeven partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving over zeker negen onderwijsinstellingen in de stad die sterke salafistische invloeden hebben.

Dat schrijven Annabel Nanninga (FvD), Marianne Poot (VVD), Nicole Temmink (SP), Johnas van Lammeren (PvdA), Diederick Boomsma (CDA), Don Ceder (CU) en Wil van Soest (PvdO) in een brief. Zij stellen dat de signalen en de omvang volgens het onderzoek zo verontrustend zijn dat er directe actie vereist is.

NRC en Nieuwsuur onthulden dinsdag dat bij de instellingen aan kinderen wordt geleerd zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid.

"De berichten over anti-integratief onderwijs zijn niet nieuw, maar de schaal van dit onderzoek en de voorbeelden waarin wordt opgeroepen tot geweld en haat tegen homoseksuelen en andersgelovigen zijn onaanvaardbaar", staat in de brief van de raadsleden.

In lesmateriaal wordt opgeroepen tot geweld

De raadsleden willen weten of de gemeente zicht heeft op de omvang en aard van het informeel islamitisch onderwijs in de stad. Daarnaast willen zij weten of veiligheidsdiensten en de gemeente deze docenten in het vizier hebben.

Naast de onderwijsinstellingen kwam er ook een moskee aan het licht waar in het lesmateriaal meermaals opgeroepen wordt tot geweld. Zo bleek uit het lesmateriaal van de El Tawheed-moskee in West dat kinderen een multiplechoicevraag krijgen over wat de straf is voor iemand die zich inlaat met zwarte magie. De leerlingen kunnen kiezen tussen zweepslagen, stenigen en doden met een zwaard. Het laatste antwoord is het 'juiste'.

Vijftig onderwijsorganisaties met salafistische invloeden

De raadsleden willen weten of de driehoek, bestaande uit burgemeester, de politie en de officier van justitie, tot opsporing en vervolging van de verdachten overgaan.

Nieuwsuur en NRC identificeerden in totaal vijftig onderwijsorganisaties,met sterke salafistische invloeden. De AIVD heeft al eerder gewaarschuwd over de toenemende salafistische invloeden in het islamitisch onderwijs.