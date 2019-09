Amsterdam

Gemeente kan niets doen aan hoge huurprijzen in Rhapsody-project

Het is voor de gemeente niet mogelijk om de verhuurders van woningen in het project Rhapsody in de Kolenkitbuurt te dwingen de huurprijzen te verlagen, liet wethouder Laurens Ivens (Wonen) woensdagochtend weten in een commissievergadering in de Stopera.